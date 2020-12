Le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus, a réagi ce jeudi à l'adoption d'une tarification kilométrique intelligente par le gouvernement bruxellois.

Ce projet "de péage urbain" (SmartMove) que la Région de Bruxelles-capitale a présenté ce jeudi midi renvoie, selon Willy Borsus, la facture à une partie des navetteurs, aux PME et aux indépendants des autres Régions.

"Je trouve qu’il est choquant, pour ne pas dire scandaleux, de proposer en pleine crise un nouveau système fiscal qui impacte très lourdement les ménages wallons, et particulièrement les 130.000 Wallonnes et Wallons qui se rendent quotidiennement à Bruxelles pour y travailler, mais également les étudiants, les PME et les indépendants. Alors que nous nous battons tous les jours, particulièrement depuis mars dernier, pour mettre en place des mesures de soutien et préserver le pouvoir d’achat des Belges, Bruxelles se désolidarise aujourd’hui totalement et propose de charger encore davantage la barque de la crise économique", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il estime que "des alternatives sérieuses auraient dû être opérationnelles avant de mettre en place un prélèvement fiscal."

"Par ailleurs, cette décision ne respecte pas le processus réglementaire puisque toute action d’une Région dont la mise en œuvre est susceptible de causer un dommage à une autre Région doit passer par un accord de coopération interrégional et par conséquent par une vraie concertation entre les Régions (et pas un simulacre de concertation)", indique encore le ministre wallon de l'Economie. "Je n’ai pas l’intention de laisser passer ce projet qui est d’abord un nouveau prélèvement fiscal !"