Willy Borsus, rural convaincu, a repris le portefeuille de l’aménagement du territoire. Le sujet passionne depuis toujours l’ex-ministre-Président wallon qui doit désormais composer avec un gouvernement incluant le PS et surtout Ecolo. Maison quatre façades, habitat, terrains à bâtir : voici ce qui attend les Wallons.

Votre prédécesseur, Carlo Di Antonio, a promis le stop béton pour 2050. Vous poursuivrez ?

"Notre objectif, à l’horizon 2050, est bien le stop béton. Durant la négociation gouvernementale, on s’est intéressé au phénomène d’artificialisation (toute surface retirée de son état naturel, forestier, agricole pour construire une maison, une route, etc.), donc le phénomène de consommation des terrains. Cette artificialisation a été la plus intense à la fin des 90’s (18 km² par an).

(...)