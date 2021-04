Certains acteurs de l'Horeca ont indiqué ces derniers jours leur intention d'ouvrir leurs portes "coûte que coûte" à la date du 1er mai. À Liège, le gouverneur de la province, Hervé Jamar, avait fait savoir il y a une semaine, lors d'une réunion avec les services de sécurité et le bourgmestre, "qu'il ne s'y opposerait pas". Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer , avait alors indiqué au micro de RTL qu'il n'envisageait pas une intervention de la police en cas d'ouverture des terrasses à cette date. Pour lui, ouvrir les terrasses est "la solution pour en finir avec les fêtes clandestines".

Suite à la décision prise par le Codeco d'ouvrir ces dernières, mais une semaine plus tard, le 8 mai, le mayeur a de nouveau confirmé cette volonté. "Si la police intervient avec l'effectif réduit qui est le sien, cela peut poser des problèmes d'ordre public à Liège", a-t-il partagé sur la Une, en mentionnant "la population qui souhaite cette réouverture" et "l'état de détresse des représentants du secteur Horeca". Willy Demeyer a ainsi assuré : "J'ai reçu de manière informelle des signaux du secteur Horeca. Et parallèlement, la police m'a signalé que nous n'avions pas les effectifs suffisants pour mettre fin à ces actions, si elles se déroulent sur l'ensemble du territoire de la ville."

À la question de savoir s'il soutenait cette réouverture clandestine, le chef de la police administrative liégeoise a répondu :"Je n'ai pas à les soutenir ou à les réprouver. Je suis la pour faire en sorte que la cohésion sociale, le calme et l'harmonie règnent sur le territoire".

Les ministres répondent

Annelies Verlinden, la ministre de l'Intérieur a quant à elle rappelé, durant le JT de RTL, leur responsabilité aux restaurateurs : "Je comprends bien les messages et les désirs, mais je voudrais en appeler à tous ceux qui ont des responsabilités, pour continuer à maintenir l’ordre et soutenir les règles. C’est important aussi pour l’adhésion de la population à toutes les mesures sanitaires, même si je me rends compte qu’elles sont dures". Elle a ensuite souligné :"J’ai confiance dans les bourgmestres et la police, ils vont faire respecter les mesures". Frank Vandenbroucke a pendant ce temps rétorqué lors du JT de la Une : "C'est le devoir des bourgmestres de faire respecter les règles. Si aujourd'hui on ne fait pas respecter les règles, c'est très sympathique, mais demain c'est le Far West ! Est-ce que l'on veut cela?". Il a ainsi insisté sur le fait qu' "une semaine en plus, c'est un demi-million de personnes vaccinées en plus".