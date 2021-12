Que fait la Vivaldi depuis sa formation ? Quels ministres sont hyperactifs et lesquels le sont moins ?

Cela fait un peu plus de 13 mois que la Belgique dispose d’un nouveau gouvernement. Depuis ce 1er octobre 2020, qu’ont fait nos ministres et nos secrétaires d’État ? C’est ce que La Dernière Heure a voulu savoir.

Pour déterminer quels membres de la Vivaldi sont les plus productifs et lesquels prennent le plus de temps pour mettre en place des actions concrètes, nous avons suivi plusieurs axes d’analyse : les faits marquants sur lesquels les élus se sont illustrés durant l’année 2021, leurs différentes interventions au Parlement, les dossiers sur lesquels ils ont été interrogés et la lecture de leur note de politique générale pour 2022, ce texte qui résume à la fois leur action passée et leur action future.