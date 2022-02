Une liste du matériel militaire disponible en cours d'élaboration par la Défense permettra de le déterminer, a-t-elle expliqué en marge d'un conseil des Affaires étrangères de l'UE. "C'est mon plaidoyer. Si c'est possible, nous devons le faire", a-t-elle dit, interrogée par VTM.

Mercredi, à la veille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement a accédé à une demande bilatérale ukrainienne, reçue également par d'autres Etats européens, d'un soutien matériel. La Belgique a accepté d'envoyer du matériel militaire de protection (dont des casques et des gilets pare-balle), d'observation et d'orientation mais pas d'armement ou de munitions. Le point a été examiné mais le royaume doit non seulement conserver l'équipement nécessaire pour remplir ses obligations dans le cadre de l'OTAN mais aussi disposer d'un matériel qui soit livrable à l'armée ukrainienne et utilisable par celle-ci. Jeudi, sur le plateau de Jeudi en prime (RTBF), la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a assuré que l'armée belge ne disposait pas de matériel excédentaire après des années d'économies dans la Défense.

"Je suis convaincue que l'on doit faire plus", a souligné Mme Wilmès vendredi. "Nous avons demandé ce qui est possible. Nous aurons le résultat le plus vite possible".

Le chargé d'affaires ukrainien à Bruxelles, Yehor Pyvovarov, cité par "Le Soir" a qualifié de "moquerie" la décision prise mercredi par le gouvernement. Selon lui, l'Ukraine reçoit des armes d'autres pays de l'OTAN.

Dans l'opposition, DéFI a déposé à la Chambre une proposition de résolution de soutien à l'Ukraine. Le parti amarante demande notamment de "réévaluer la décision d'envoyer à l'Ukraine du matériel militaire et sécuritaire, en ce compris du matériel d'armement, conformément aux principes de droit international humanitaire de proportionnalité et de nécessité".