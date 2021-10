Comment jugez-vous les différences en matière de taux de vaccination entre Flandre et Wallonie-Bruxelles. Est-ce seulement culturel ?

"On ne peut nier l’influence de la France mais la Flandre a également fait des choix qui lui sont propres. Il y a une forte tradition de vaccination et c’est primordial. Notre programme est basé sur une proposition du Conseil supérieur de la Santé, basée sur des données médico-scientifiques et épidémiologiques. Tous les vaccins sont achetés dans le cadre de contrats gouvernementaux et mis gratuitement à disposition de toutes les personnes qui peuvent vacciner."

(...)