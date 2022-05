La plateforme de vidéos, qui se présente comme "deuxième moteur de recherche", revendique une audience de plus de 7,5 millions de Belges âgés de 18 ans et plus. En moyenne, un visiteur belge de YouTube passerait au moins 35 minutes par jour sur la plateforme.

"Ainsi, ce grand nombre de vues génère des revenus importants pour les créateurs de YouTube. Il en est de même pour les entreprises du secteur de la musique ou des médias présentes sur la plateforme. Ces acteurs engendrent à leur tour de l'activité économique et des emplois dans leurs chaînes d'approvisionnement interne, ainsi que dans l'ensemble de l'économie", affirme mardi la filiale du groupe Alphabet (Google, DeepMind, Waymo...).

Selon YouTube, les créateurs en Belgique dont la chaîne suscite un chiffre d'affaires au-dessus de 10.000 euros ont augmenté de plus de 50% au cours de l'année dernière. Le modèle de YouTube permet aux créateurs de vidéos de gagner de l'argent de diverses manières: en plaçant des publicités, en vendant des produits marchands ou encore en gagnant des abonnés.

Actuellement, plus de 550 chaînes YouTube belges ont dépassé les 100.000 abonnés et 38 chaînes ont franchi le million d'abonnés. "Leur contenu est également visionné en dehors de la Belgique. Plus de 90% du temps d'écoute des chaînes belges provient de pays étrangers. Cela rend également la plateforme d'autant plus attrayante pour les annonceurs", souligne encore YouTube.