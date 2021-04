Yves Coppieters : "Depuis la fin de la deuxième vague, une autre stratégie est possible, mais aucun décideur n’a eu ce courage" Belgique Marie Rigot & Jonas Legge © BAUWERAERTS DIDIER

Faisant partie des experts propulsés sur le devant de la scène dès le début de cette crise sanitaire, Yves Coppieters s’est plutôt bien adapté à cette nouvelle notoriété. Sollicité quotidiennement par les médias, l’épidémiologiste de l’ULB décortique, commente et analyse l’actualité sanitaire avec un certain franc-parler qui a parfois dérangé. Mais les remarques et critiques qui ont pu être émises par des confrères à son égard ne risquent pas d’empêcher le professeur de santé publique d’exposer son point de vue. “Le message sanitaire actuel des politiques et des experts officiels pour un retour à la vie normale est uniquement basé sur la vaccination. Cela ne va pas.”