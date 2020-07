Yves Coppieters, qui est également professeur de santé publique à l'ULB, veut rappeler aux jeunes qu'il est possible de s'amuser et profiter du beau temps tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. "Messages aux jeunes (qui ne me liront pas) : sans stigmatisation, profitez de cet été mais faites "la fête" en petit groupe et à l'extérieur, portez un masque si vous croisez les générations (vos grands-parents par exemple)", a ainsi écrit Yves Coppieters, demandant également à ces jeunes qu'il cible de se faire dépister "au moindre symptôme".