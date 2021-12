Porter le masque dès 6 ans, cette mesure va-t-elle vraiment changer les choses au niveau épidémiologique ? Même du côté des experts, il n’y a pas de réponse uniforme. "L’intérêt, il est purement épidémiologique. Le virus circule fort dans les écoles, avec un taux de positivité très haut en dessous de 10 ans. Le masque est donc une mesure pour limiter les chaînes de transmission, mais sera-t-il efficace ?, s’interroge Yves Coppieters. Dans la théorie, on peut le comprendre, mais j’ai beaucoup de réticence sur le plan pratique. Le débat est en fait assez vieux et je pensais qu’on l’avait laissé tomber en Wallonie. Certains psychopédiatres parlent d’impact négatif, d’autres non, mais on peut facilement se rendre compte que le porter correctement à cet âge est quasi impossible."