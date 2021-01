Samedi, l'Institut de cardiologie de Montréal a partagé les résultats de son étude clinique quant à l'efficacité de la colchicine pour traiter le Covid-19.

"C'est le pas le plus important qu'on ait fait dans le traitement du Covid-19 depuis le début", a réagi Yves Van Laethem, samedi soir, sur le plateau d'RTL. En effet, contrairement à la dexaméthasone administrée dès juin pour les patients très malades en soins intensifs, ce traitement serait prescrit en dehors des hopitaux. "C'est un médicament qui est connu depuis des décénnies et qui pourrait être prescrit par le médecin traitant qui sait que son patient est à risque. Et cela dès que les gens commencent à être malades afin de diminuer le développement des phénomènes inflammatoires." Pour le porte-parole interfédéral ce nouveau traitement pourrait clairement diminuer la pression sur les centres hospitaliers en plus de sauver des vies.