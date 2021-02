Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19 voit dans la situation actuelle des raisons d’être optimistes.

Le nombre moyen d’infections et d’hospitalisations est en baisse, la vague de froid se termine et la vaccination se poursuit. A-t-on finalement des raisons d’être optimistes ? Serait-ce le début de la fin ?

"Les chiffres sont meilleurs que ce qu’on avait craint. Certains, dont nos amis néerlandophones, craignaient très fort la troisième vague. Marc Van Ranst avait crié qu’on était dessus. Cette troisième vague liée aux variants et à la reprise scolaire de janvier n’est pas venue. On est un mois et demi après les vacances de Noël et il ne s’est rien passé. C’est un bon point. Cela a permis de vacciner quasi toutes les personnes des maisons de repos. On peut bâtir le reste de l’édifice de la vaccination."