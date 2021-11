Les personnes infectées en Afrique du Sud par le nouveau variant du coronavirus Omicron ne sont pas gravement malades pour l’instant, même si la recherche reste limitée à ce stade. C’est ce qu’a rapporté ce dimanche la présidente de l’Association des médecins sud-africains. "En fin de compte, ce variant pourrait être une bonne nouvelle, indique le virologue Yves Van Laethem. Ce serait notre meilleure arme écologique et biologique contre le variant actuel, le Delta. Le nouveau serait en effet moins virulent, ce qui permettrait d’avoir une protection croisée. Ici, on aurait un membre de la famille moins méchant selon les premières données et qui nous apprendrait à nous immuniser contre le frère méchant (le Delta)."