Ce lundi, les commerces peuvent rouvrir, sans rendez-vous, de même que les métiers de contact. Des réunions de dix personnes sont autorisées en extérieur. Le 8 mai, les terrasses et évènements en extérieur sont censés reprendre. Pour les restaurants en intérieur ou la culture, il faudra patienter jusqu’à la mi-juin. Avant de connaître un été comparable à 2020 ? L’an dernier, malgré un relâchement des mesures, l’épidémie avait atteint un plancher et la vie avait repris.

Parlons chiffres. Les deux premières vagues ont été brutales dans leur démarrage comme dans leur descente. La situation actuelle est différente : elle correspond à un plateau relativement haut. Il y a un an, le 23 avril 2020, on dénombrait 4 353 patients Covid hospitalisés. Ils étaient 5 554 dix jours plus tôt. 3 044 dix jours plus tard. 818 le 31 mai. 203 le premier juillet. La situation, en 2021, n’a pas grand-chose de comparable. Jamais depuis le 1er janvier le nombre de lits n’est descendu sous les 1 500, remontant au-dessus des 3 000 en avril, pour atteindre les 2 943 ce 23 du mois. Peut-on espérer une telle baisse pour cet été, alors que plusieurs millions de Belges auront été vaccinés ? "Non, je ne pense pas que cela descendra si vite que l’an dernier, prévient Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19. La deuxième vague était très proche de la première. Par contre, ce qu’on a appelé la 3e vague n’y ressemble pas du tout. On a bien plus de mal à en sortir. Probablement car les gens font moins attention aux mesures et que les variants, dont le britannique, sont plus contagieux. "