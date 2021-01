Hier soir, Alexander De Croo a annoncé qu'il plaiderait pour une interdiction temporaire et ciblée des voyages non essentiels lors du sommet européen qui se déroule aujourd'hui. Selon Yves Van Laethem, il s'agit de l'une des solutions pour lutter contre la propagation du coronavirus et en particulier de ses variants: "Moins de variants entreront sur notre territoire, mieux ce sera", affirme-t-il.

Il estime qu'une fermeture pure et simple des frontières n'est pas possible: "En mars, nous avions fermé les frontières en urgence. Nous n'avions pas d'autres solutions car nous ne connaissions encore rien du virus. C'est cependant très difficile à implanter au niveau européen. Il est extrêmement important qu'un accord soit trouvé à ce niveau-là. Sans cela, une partie des personnes va partir vers d'autres aéroports aux environs de la Belgique et ça ne changera pas grand chose à la situation", explique-t-il.

Le virologue est ensuite revenu sur les chiffres quotidiens et sur les fluctuations parfois importantes entre les jours: "Des chiffres peuvent traîner à rentrer. Ça arrive notamment les weekends. Il y aussi tout simplement des jours où plus de gens se présentent à l'hôpital. Actuellement, la situation reste sous contrôle. Nous sommes arrivés à un plateau qui reste cependant trop élevé."

Enfin, Yves Van Laethem a fait part de son inquiétude quant à la hausse des cas et des clusters qui émergent ces derniers jours dans les écoles: "J'entends qu'on ne compte pas actuellement les fermer ou mettre en place un enseignement à distance une semaine avant le congé de Carnaval. Je ne dis pas qu'il faut le faire mais je pense qu'il faudra vraisemblablement observer la situation dans les jours qui viennent".

Yves Van Laethem conclut son intervention en affirmant qu'il est nécessaire de resserrer la vis à tous les niveaux: le testing, le suivi des contacts, la quarantaine... et pas seulement pour les contaminations qui viennent de l'extérieur.