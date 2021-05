Très médiatisés depuis le début de la pandémie, les experts en tout genre, qu’ils soient virologues ou épidémiologistes, ont souvent été la cible d’attaques virulentes sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. C’est le cas du virologue de la KU Leuven Marc Van Ranst. Des phénomènes de violence moins fréquents du côté francophone. "De mon côté, je n’ai jamais subi d’attaques verbale ou physique dans la vraie vie et je n’ai d’ailleurs jamais été inquiet pour ma propre sécurité, témoigne Yves Van Laethem qui voit plusieurs explications à ces différences de traitement entre les experts du nord et sud du pays. Il faut prendre en compte le fait que des experts flamands comme Marc Van Ranst ou même Erika Vlieghe sont médiatisés de très longue date et font partie des personnes influentes dans leur région, et l’écosystème politique flamand, en parallèle, est très différent du nôtre dans la partie francophone du pays. En Flandre, l’extrême droite est beaucoup plus active, ce qui est tout le contraire de la Wallonie. Je pense que ça peut être lié à ce climat de méfiance, voire de violence envers les virologues et autres experts influents du pays en Flandre."