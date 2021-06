La Région de Bruxelles-Capitale a annoncé hier/lundi qu'elle levait dès mercredi l'obligation de porter le masque à l'extérieur, qui était valable sur tout le territoire depuis de longs mois. A charge des bourgmestres des 19 communes de décider des rues dans lesquelles cette protection faciale restera imposée, notamment les artères très fréquentées.

Depuis cette annonce, les interrogations se multiplient : faut-il continuer à porter le masque dehors ? Pour le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, le masque ne s'impose plus systématiquement à l'extérieur, au vu des beaux jours et de la couverture vaccinale qui progresse. Deux conditions toutefois : qu'il y ait peu de monde et ne pas entretenir une conversation en face à face avec une autre personne.

Dans les lieux clos, tels que les transports et magasins - où le port du masque reste d'ailleurs obligatoire à Bruxelles - ou des lieux publics très fréquentés comme des rues commerçantes, le masque doit rester imposé, estime le virologue. Il vaut mieux aussi le porter lors d'une discussion proche avec quelqu'un en rue.