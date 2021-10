© Montage Guidicelli et Belga

La Belgique présente une situation pour le moins particulière. Un pass sanitaire, en l’occurrence le Covid Safe Ticket, est requis pour avoir accès à une série d’activités en région bruxelloise et il le sera en Wallonie dès le 1er novembre. En revanche, en Flandre, aucun projet similaire n’est sur la table. La région a abandonné le port du masque en intérieur dans l’Horeca, les cinémas, les écoles ou encore les commerces. De quoi faire craindre une forme de "tourisme Horeca" du sud du pays et de la capitale vers le nord, en particulier des personnes non vaccinées qui souhaiteraient malgré tout aller au restaurant ou boire un verre ?