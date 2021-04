Si certains présentent l’arrivée des autotests comme un grand tournant dans la lutte contre le Covid-19, Yves Van Laethem préfère calmer le jeu. "Je dirais d’abord qu’au plus on teste, au mieux c’est. C’est toujours bien d’avoir une nouvelle arme, juge-t-il. Mais attention, il faut déjà veiller à bien faire ces tests seul, à la maison. Il va y avoir un problème d’imprécision dans certains cas et cela s’ajoute au fait que ces tests antigéniques sont moins sensibles que les tests PCR."

Il pointe aussi le problème des "faux négatifs". "Ma crainte est de voir un sentiment de sécurité s’installer si le test est négatif, et que cela donne envie à des personnes de faire des soirées sans plus penser aux gestes barrières, indique-t-il. Si ces personnes sont en fait positives, cela pourrait donner lieu à de nouvelles contaminations. Il est important de continuer à respecter les mesures dans tous les cas. "