Ce lundi 11 mai marque le début de la mise en place de la suite du plan de déconfinement en Belgique. Alors que les files devant les magasins se multiplient ce matin, les experts du Centre interfédéral de crise ont fait le point sur les derniers chiffres du coronavirus en Belgique. 62 nouveaux décès ont été rapportés sur les dernières 24 heures et 60 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées.

Ce matin, les experts ont décidé de s'exprimer à propos de la réouverture des écoles prévue dans une semaine et qui inquiète encore bon nombre de parents. Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem s'est pourtant montré rassurant à ce sujet en rappelant que les enfants développent des formes d'infections moins sévères et que la gravité de la pathologie chez les plus jeunes est moins importante. En Belgique, la part d'hospitalisations pour les moins de 19 ans correspond à seulement à 1,7% du total d'hospitalisations.

Il a également répondu quant aux craintes concernant la capacité des enfants à contaminer d'autres personnes. Yves Van Laethem s'appuie ici sur des notions que l'on retrouve dans la littérature et qui permettent d'aller vers un retour à l'école, même si elles doivent encore être mieux étayées dans le futur. "Tant au point de vue du risque médical limité que de l'intérêt pédagogique et psychosocial, les pédiatres belges soutenaient la remise à la scolarité des enfants", rappelle Yves Van Laethem en s'appuyant sur les conclusions de la task-force pédiatrique du 30 avril.

Enfin, "cette réouverture partielle des écoles est une situation responsable, si elle est bien entourée des mesures de sécurité nécessaires ". Et les écoles du pays se préparent déjà pour que la distanciation sociale puisse avoir lieu. De plus, le système de tracing mis en place concerne également les enfants qui iront à l'école.

Une augmentation du nombre de cas à prévoir ?

Alors que le déconfinement devient beaucoup plus concret ce lundi 11 mai, qui du risque de deuxième vague ? Pour l'expert, I"l ne faut pas exclure qu'il puisse y avoir une augmentation du nombre de cas ". En effet, puisque l'on rentre dans un contexte de socialisation plus important et que le testing est également possible de façon plus large, Yves Van Laethem n'exclut pas une augmentation du nombre de cas ainsi qu'une augmentation du R0, soit le nombre de personnes qu'un malade peut contaminer en moyenne.

Ce marqueur était à la veille de la réouverture de ce 11 mai de de 0,7 ou 0,8. Un chiffre un peu moins précis que d'habitude, ce qui s'explique par un nombre d'hospitalisations en diminution. En effet, puisque ce dernier entre en compte dans le calcul, plus il diminue, plus il est plus difficile de donner un R0 précis. Pour rappel, il faut que le R0 ne dépasse pas le chiffre de 1. Ce sont les mesures prises et la détection des contacts qui doivent permettre de garder ce chiffre en dessous de 1.

Le port du masque, obligatoire dans les transports en communs, est également vivement conseillé afin de limiter la propagation du virus et ce, même dans l'espace public. Il est cependant important de bien le porter.

Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise, a rappelé que face aux actes malveillants, la vigilance était de mise en ce qui concerne le tracing. Seuls deux numéros sont habilités à vous appeler : il s'agit du 02 214 19 19 pour les appels téléphoniques, et du 88 11 pour les SMS. Un agent peut également se présenter à votre domicile dans le cas où le centre de tracing ne parvient pas à vous joindre ou ne possède pas votre numéro de téléphone.



Vigilance accrue pour les plus de 65 ans

Enfin, les experts ont invité les personnes âgées de plus de 65 ans à se montrer très prudentes. Le risque augmente en fonction de l'âge et 50% des personnes en soins intensifs sont âgées de plus de 65