Le porte-parole interfédéral Covid-19 et le chef des soins intensifs des cliniques universitaires Saint-Luc, Pierre-François Laterre, réagissent aux propos du ministre de la santé sur sa volonté de modifier le pass sanitaire "Covid Safe Ticket", qui ne devrait, selon lui, plus être octroyé qu'aux personnes en ordre de vaccination, et non plus aux détenteurs d'un test covid négatif.

Une idée de pass vaccinal à la française qui divise le monde des experts. Le pass sanitaire devrait se transformer en pass vaccinal à compter de janvier, a annoncé Jean Castex, vendredi 17 décembre. Si le projet de loi est adopté, de nombreux lieux ne seront donc plus accessibles aux personnes non-vaccinées. "Je ne suis pas en faveur de cette lente évolution vers l’inéluctable", réagit d'emblée le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem.

(...)