Sophie Wilmès ne fait pas partie du profil des personnes à risque. "Mais le virus peut toucher tout le monde", rappelle Yves Van Laethem.

Quand elle était encore Première ministre, Sophie Wilmès a, à de nombreuses reprises lors des CNS, dû annoncer des mesures de restrictions plus contraignantes les unes que les autres. Et rappelé les six règles d’or à respecter pour limiter la propagation du virus. Plus que toute autre personne, elle se devait d’être irréprochable, ses moindres faits et gestes en public étant épiés.