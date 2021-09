Yves Van Laethem voit deux stratégies pour booster l’adhésion vaccinale au sein des communautés réticentes.

De jour en jour, la situation épidémiologique se détériore en Région bruxelloise. En parallèle, le taux de vaccination à Bruxelles reste bas par rapport aux autres Régions du royaume.

Seuls 62 % des adultes bruxellois sont totalement vaccinés contre 90 % en Flandre et 78 % en Wallonie. De nombreux services de soins intensifs de la capitale indiquent d’ailleurs que la grande majorité des patients ne sont pas vaccinés "et appartiennent également très souvent à la communauté allochtone", précise Pierre-François Laterre, chef du service de soins intensifs aux cliniques universitaires Saint-Luc. Autre exemple, 100 % des patients hospitalisés aujourd’hui au sein des hôpitaux Iris Sud à Bruxelles sont d’origine marocaine ou turque. L’infectiologue et porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem n’est pas surpris. "Des membres des communautés nord-africaines et turques sont réticents au vaccin. La troisième vague était déjà concernée à 75 % par ces communautés. Et aujourd’hui, ils constituent l’essentiel du ventre mou de la vaguelette de patients à Bruxelles qui ne sont pas convaincus par la vaccination. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l’intérêt du vaccin ou passent au-dessus."

(...)