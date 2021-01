Selon le délégué général Covid côté francophone, la mise sur le marché européen de ce nouveau vaccin est une bonne nouvelle mais cela ne va pas fondamentalement modifier la vaccination en Belgique:

"C'est une bonne chose, le vaccin de Moderna permettra d'accélérer la vaccination mais il s'agit plutôt d'un vaccin 'complémentaire', qui ne changera pas notre stratégie", explique-t-il. "Nous n'avons pas d'informations concernant la livraison de ce vaccin. Seulement que les deux millions de doses s'étaleront sur l'année entière et qu'elles seront relativement modestes au premier quadrimestre", ajoute Yvon Englert.

L'ancien recteur de l'ULB est ensuite revenu sur le vaccin contre le coronavirus de l'entreprise Johnson & Johnson:



"Nous attendons le vaccin Johnson & Johnson de la firme belge Janssen impatiemment. Il s'agit du seul vaccin dans le pipeline de cette année qui se fera en une seule dose. C'est intéressant car c'est évidemment plus simple pour vacciner et, pour la population vulnérable, c'est plus facile également de planifier un seul rendez-vous pour recevoir la dose."

La task force vaccination se réunit demain, vers un changement de stratégie ?

Yvon Englert affirme qu'il y aura des ajustements au niveau de la stratégie de vaccination prévue actuellement: "Nous pouvons considéré que nous gagnerons un mois sur le plan de vaccination prévu initialement. Le personnel de la santé et des hôpitaux qui était prévu au mois de mars sera avancé à février", explique-t-il. "Avec le nouveau vaccin de Moderna, il sera peut-être même possible de commencer fin janvier mais avec un nombre de doses limité."

Interrogé sur la prudence des autorités sanitaires et sur la lenteur de la vaccination, le délégué général Covid estime que la Belgique est au contraire relativement rapide: "Nous allons vite. En 3 semaines, toutes les maisons de repos vont recevoir leurs premières doses. Cela fait quand même 100 000 personnes", assure-t-il.



"Selon nous, il était important de roder tout le système de vaccination: le personnel hospitalier, de transport, la préparation des vaccins, les enregistrements... et nous avons donc préféré ne pas aller trop vite la première semaine", précise-t-il. "D'autant qu'il a fallu faire travailler le personnel des maisons de repos pendant les fêtes de fin d'année qui sort d'un moment difficile et qui a seulement eu un petit moment pour souffler", surenchérit Yvon Englert.

"Tout ceux qui représentent les groupes à risque et prioritaires en Belgique pourront être vaccinés, pour autant que les autres vaccins soient autorisés, pour l'été, probablement vers la fin du mois de juillet", clarifie-t-il. "Cela représente plus de 4 millions de Belges donc c'est à peu près la moitié de la population vaccinée car on ne vaccine pas les enfants", rappelle-t-il.



Enfin, Yvon Englert conclut en assurant qu'en août, tout un chacun pourra être vacciné: "Nous pensons que pour octobre, ou novembre au plus tard, tout la population sera vaccinée".