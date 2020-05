Georges-Louis Bouchez l'a annoncé ce vendredi matin : le MR ne soutiendra pas Zakia Khattabi lors du vote qui doit désigner le nouveau juge à la Cour constitutionnelle. Cette décision des libéraux enterre les chances de l'écologiste de siéger dans la prestigieuse institution.

L'ancienne coprésidente d'Ecolo a réagi dans la foulée sur Facebook : "Je n'aurai pas l'indécence de pleurer sur mon sort le jour où celui de milliers de travailleurs de Brussels Airlines pourrait se jouer, dans une période où des milliers d'acteurs de la culture, de l'horeca, des indépendants... se demandent de quoi demain sera fait".

L'Ixelloise poursuit : "J'ai souhaité saisir la magnifique opportunité de donner à mon engagement pour notre état de droit une nouvelle forme, non partisane et dans l'ombre. Certains en ont décidé autrement, dont acte. Je poursuis donc mon engagement politique au Parlement et j'entends le faire encore plus motivée, portée par ce que nous donnent à voir des possibles tous les héros de la crise sanitaire que nous traversons".

Zakia Khattabi signale également que "9 mois de devoir de réserve auquel je me suis astreinte dans la perspective de cette nomination prennent ainsi fin aujourd'hui".

Evoquant "une (re)naissance", l'écologiste se dit "plus déterminée que jamais, plus engagée que jamais, plus libre que jamais. Me voilà de retour, donc..."