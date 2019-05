Et la première chose à retenir de tous ces résultats, c'est la montée beaucoup plus forte qu'attendue du Vlaams Belang en Flandre. Tous les partis pointent leur inquiétude face à cette montée de l'extrême droit flamande, mais certains cherchent aussi des coupables.

C'est le cas de Zakia Khattabi, co-présidente d'Ecolo. "La montée du Vlaams Belang, c'est aussi le bilan du gouvernement de Charles Michel", a-t-elle lancé au micro de la RTBF. "On paye cash la liberté de parole qui a été permise au plus haut niveau de l'État."

Elle revient aussi sur les résultats de son parti, qui ne réalise pas le tsunami vert annoncé par certains. "Les sondages se sont trompés, mais Ecolo a gagné! Quand on part d'un résultat autour des 8%, on ne peut pas viser la première place 5 ans plus tard. Depuis 2014, le renforcement d'Ecolo est conséquent et l'objectif est atteint car nous sommes les seuls à améliorer notre score pour le moment."

Reste que cette montée du Vlaams Belang annoncent des négociations compliquées au niveau fédéral. "J'ai aujourd'hui l'espoir que le pays sera gouvernable", pointe Charles Michel, président du MR. Le ministre wallon Pierre-Yves Jeholet veut lui aussi calmer les esprits. "La campagne est désormais finie et l'heure n'est plus aux attaques. Il faut que les partis wallons discutent pour rendre le pays gouvernable face à la montée inquiétante du Vlaams Belang."

Pour le reste, les partis appellent à la prudence, les premiers résultats restant très partiels en Wallonie. Elio Di Rupo, très calme, se réjouit des premier résultats "même si on a déjà des changements en cours de soirée. Le premier parti à 17h ne l'est pas toujours en fin de soirée". Même son de cloche chez Maxime Prévot qui ne s'attend évidemment pas à un résultat flamboyant du cdH. "Voir une telle vague brune déferler sur le nord ne ferait gagner ni la démocratie, ni le pays. Nous étions demandeurs que la N-VA fasse le moins bon score possible mais pas nécessairement pour autant que le Vlaams Belang en fasse un bon." Pas de commentaire sur le résultat de son parti. "Il est trop tôt pour tirer des conclusions avec seulement 10% des bureaux dépouillés."

Un autre parti en progression, c'est le PTB. Au siège du parti, chaque résultat est accueilli avec des aplaudissements et des accolades. Du côté de Défi, on peut s'attendre aussi à une progression au niveau wallon, mais c'est toujours le Vlaams Belang qui est au centre des réactions. Là aussi, on pointe la participation du MR à un gouvernement avec la N-VA. "On nous avait dit qu'en montant que la N-VA au pouvoir, cela allait faire baisser l'extrème droit en Flandre mais ce n'est pas le cas. La législature a été dure au niveau de la question migratoire et le Vlaams Belang en a profité. Le MR faisait partie du gouvernement et a donc des responsabilités, même si je ne doute pas de l'humanisme de la plupart de ses membres", a indiqué François De Smet.

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte (PS), comment, lui aussi la montée du Vlaams Belang : "On n'a pas connu en Belgique un mouvement d'une telle ampleur depuis 1936", a déclaré M. Demotte sur le plateau de RTL-TVi en évoquant l'essor du VNV et de Verdinaso avant-guerre. Comme d'autres socialistes et les écologistes, le ministre-président sortant y voit aussi l'échec de la coalition suédoise, qui alliait le MR, la N-VA, le CD&V et l'Open Vld. "C'est une démonstration: on avait un gouvernement ancré à droite, on ne peut pas dire le contraire. On aurait pu croire que c'était un antidote. Et, non, aujourd'hui, on voit que la droite extrême est en train de gagner", a ajouté M. Demotte.

Le porte-parole du MR pour la compagne, Georges-Louis Bouchez, a rejeté cette analyse. Il a au contraire pointé du doigt la responsabilité de l'opposition francophone, particulièrement le PS -qui parlait de "bruit de bottes" lors de l'entrée en fonction du gouvernement Michel- ou du d'Ecolo -dont les jeunes avaient caricaturé Theo Francken en officier de la Wehrmacht. "Les déclarations de certains francophones ont un impact", a-t-il affirmé, avant de lancer aux écologistes: "vous avez la facture de votre légèreté"

Le député fédéral Open Vld Luk Van Biesen a ouvertement remis en cause le cordon sanitaire autour du Vlaams Belang. "Nous devons voir si cela est encore réalisable et utile à cette époque", a-t-il ainsi déclaré à la VRT. D'après Luk Van Biesen, il n'est pas "mauvais" de parler avec le parti d'extrême droite.

Réaction aussi du grand vainqueur annoncé du côté flamand, le Vlaams Belang. "C'est une grande victoire pour notre parti mais aussi pour tous les flamands qui veulent une majorité de droite et nationaliste", lance Filip Dewinter, pour le VB. "Je lance un appel à tous les élus des partis démocratiques de Flandre pour former une coalition des braves." Il brasse large en visant aussi Groen ou le SPA pour former cette coalition. "Il faut faire tomber ce cordon sanitaire et faire entendre la voix des flamands."

Aucune déclaration officielle de la N-VA pour le moment, mais cela discuterait ferme au sein des hautes instances du parti pour savoir si, oui ou non, ce cordon sanitaire sera rompu.