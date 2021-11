Y. N., JVK et M. Be.

Des différentes communes wallonnes qui se sont dites intéressées, seule Liège avance.

Les sceptiques sont encore nombreux à critiquer la mise en place de la zone de basse émission à Bruxelles (ZBE ou LEZ), pourtant effective depuis le 1er janvier. Pourtant, une étude, présentée ce lundi et analysant les émissions, en conditions réelles, des véhicules diesel tend à prouver son intérêt pour l’environnement et la santé. Selon cette étude, les véhicules Euro 4 et Euro 5 circulant encore sur les routes bruxelloises seraient responsables de 50 % des émissions de particules fines pour les premiers alors qu’ils ne représentent plus que 12 % du trafic, et de 40 % des émissions de monoxyde d’azote pour les seconds qui ne représentent que 20 % du trafic.

Les prochaines échéances de la Low Emission Zone bruxelloise devraient donc permettre de purifier l’air de la capitale : les véhicules Euro 4 seront interdits à partir de janvier tandis que les Euro 5 le seront au 1er janvier 2025.