Les médicaments contre la mucoviscidose vendus à un prix "40 fois plus élevé" que leur coût de production réel: "Du banditisme pharmaceutique!"

La société Vertex a mis fin aux négociations avec le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke sur le remboursement de Kaftrio. Ce médicament intervient dans le traitement de la mucoviscidose, une maladie qui affecte les cellules produisant le mucus, la sueur et les sucs digestifs. Ce médicament vendu à un prix particulièrement élevé ne sera pas remboursé.

"Vertex demande près de 200 000 euros par patient pour un traitement contre la mucoviscidose, soit 40 fois plus que le coût de production réel", réagit Sofie Merckx, cheffe du groupe PTB à la Chambre, et elle-même médecin généraliste.

Selon des recherches menées au Royaume-Uni et aux États-Unis, le coût réel de production du médicament serait d'environ 5 300 euros par an. "C'est donc 40 fois moins que le prix demandé par Vertex. Le rapport entre le coût de production et le prix demandé est totalement disproportionné", explique Tim Joye, spécialiste des soins de santé au service d'étude du PTB.

Sofie Merckx (PTB) scandalisée

Une étude néerlandaise va encore plus loin. En scrutant le système de royalties, de subventions et d’aides publiques dont a bénéficié la société pharmaceutique, cette étude conclu que Vertex réalise un bénéfice brut de 97 % sur les médicaments contre la mucoviscidose.

Sofie Merckx est scandalisée par cette situation. "C'est tout simplement du banditisme pharmaceutique. Il faut immédiatement mettre un terme à ce pillage de notre sécurité sociale. Le Kaftrio n'étant pas encore remboursé dans notre pays, les patients se déplacent à l'étranger. Au lieu d'opter pour un remboursement par le biais d'un contrat secret, le ministre de la Santé devrait envisager une licence obligatoire, afin de briser le monopole sur ce traitement contre la mucoviscidose."

Le PTB demande donc à Frank Vandenbroucke, d'agir de toute urgence. "On peut envisager une licence obligatoire, affirme la cheffe de groupe PTB. Cela pourrait briser le monopole de Vertex et donner aux producteurs de génériques le droit de produire le Kaftrio. En Argentine, une variante générique de ce traitement est disponible pour seulement 5 090 euros par an. D'autres exemples plus proches de nous montrent qu'une licence obligatoire peut fonctionner : après de longues négociations, le Royaume-Uni a menacé d'accorder une licence d'utilisation de la Couronne, ce qui a amené Vertex à baisser son prix."