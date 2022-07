Accueil Actu Economie La Belgique en risque de récession: "Le vrai choc pourrait arriver à l’automne" Les prévisions du Fonds monétaire européen sont de moins en moins optimistes. Maïli Bernaerts ©BELGA

Les probabilités de voir l’Europe et la Belgique plonger dans la récession sont de plus en plus grandes selon les prévisions du Fonds monétaire international. Sur un blog, la directrice générale de l’organisme écrit que si l’année 2022 est difficile, 2023 s’annonce encore pire avec des risques accrus de récession. Les prévisions de...