Blocage des prix: le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne demande l’aide de l’Observatoire des prix

Pourquoi le fromage, les pâtes ou le beurre coûtent plus cher en France qu’en Belgique ? C’est la question que se pose Pierre-Yves Dermagne (PS). Pour y répondre, le ministre de l’Économie va demander à l’Observatoire des prix de réactualiser une étude de 2017 qui faisait le point sur l'évolution des prix et la concurrence. Sur base des réponses apportées par l’organisme fédéral, des solutions pourraient être envisagées, telles que le blocage des prix.

Bloquer les prix des entreprises qui réalise des profits jugés comme anormalement élevés en temps de crise n’est pas une volonté nouvelle pour le PS. A la Chambre des représentants, les socialistes ont à plusieurs reprises tenté de faire passer une proposition de loi qui instaurerait des mécanismes permettant de contrôler des prix.

La proposition de loi la plus récente a été déposée en mars 2022 par Christophe Lacroix. Le député fédéral expliquait vouloir rétablir dans l'arsenal juridique un dispositif "qui assure réellement une articulation entre, d'une part, la surveillance des prix par l'Observatoire des prix et, d'autre part, le contrôle des prix par l'exécutif, dans le cas où une constatation par l'Observatoire des prix identifie un problème spécifique en matière de prix ou de marges ou une évolution anormale de prix sur le marché".

L’approche s’est toujours heurtée au rejet du camp libéral qui y voit une entrave au libre marché. Le contexte inflationniste et le climat de crise au sein de la population viendront-ils changer la donne ? A l’échelle européenne, le blocage des prix n’est plus considérée comme un gros mot. En France, le débat fait rage entre les partis de gauche et de droite. La Première ministre Élisabeth Borne (LREM) a accusé le parti d’extrême-gauche La France Insoumise de sortir de l’arc républicain en proposant de bloquer les prix.

En Belgique,le ministre de l'Économie demande à l'Observatoire des prix "de faire la clarté sur cette évolution qui menace le pouvoir d'achat en vue de solutions". Reste à voir quelle suite sera donnée à cette demande.

Actuellement, l'Observatoire alimente les travaux de la Task Force Ukraine, ce groupe de travail créé pour répondre aux interrogations liées aux craintes de pénurie et aux secteurs en difficulté. Créée en collaboration avec le ministre de l’Agriculture et des Indépendants David Clarinval (MR), cette task force a pour objectif d’anticiper les conséquences négatives de la guerre en Ukraine, main dans la main avec les fédérations du secteur agroalimentaire.