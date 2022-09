Les allocations et salaires dans la fonction publique seront encore indexés deux fois en 2022

Le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 9,4 % en 2022 et à 6,5 % en 2023, alors que l'augmentation de "l'indice santé", qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, atteindrait 9,1% en 2022 et 7,0% en 2023, annonce mardi le Bureau du Plan dans ses dernières prévisions d'inflation. Le Bureau du plan s'attend à ce que l'indice pivot soit encore dépassé deux fois cette année, en octobre et décembre, et deux fois en 2023.