La banque NewB lance un appel à la mobilisation citoyenne pour lever 40 millions d'euros

La banque coopérative NewB appelle ses clients à afficher leur soutien à son "projet ambitieux de banque belge, éthique, durable et citoyenne", annonce-t-elle ce jeudi dans un communiqué. L'objectif : boucler une levée de fonds de 40 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels, pour développer son offre de crédit aux professionnels, financer son expansion et assurer le respect des ratios bancaires réglementaires pour les années à venir.

Le montant a été défini en concertation avec les autorités de contrôle prudentiel belges.

Résister au contexte économique tendu

"La récente crise sanitaire, les crises énergétique et inflationniste actuelles et le changement climatique montrent qu'une banque locale, transparente et durable comme NewB est nécessaire pour permettre à nos concitoyen·ne·s et à nos secteurs stratégiquement vitaux, y compris les PME actives dans l'économie locale et sociale, de mieux résister aux perturbations économiques", explique Thierry Smets, CEO de NewB.

"Notre banque éthique et durable constitue une solution nécessaire, mais certainement pas suffisante, face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels. Bien loin du greenwashing ambiant, NewB permet enfin à l'argent des épargnant.e.s de s'éloigner des énergies fossiles pour financer des projets porteurs d'une réelle plus-value environnementale et sociétale."

Fondé initialement par 24 organisations sociétales, le projet a aujourd'hui rassemblé 351 organisations coopératrices et 117 000 coopérateurs et coopératrices, rappelle la banque.