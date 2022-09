Feu vert du conseil des ministres au plan visant à doubler le volume de marchandises transportées par rail

Selon le cabinet du Vice-premier ministre Ecolo Georges Gilkinet, en charge de la Mobilité, ce plan se décline en 26 actions concrètes.

Des investissements seront réalisés sur les nœuds critiques du réseau de telle sorte que d'ici fin 2027, toutes les zones de ralentissement seront supprimées. Le réseau permettra également de prendre en charge des trains plus longs, jusqu'à 740 mètres de long, afin d'augmenter la compétitivité des convois par rail. Une meilleure harmonisation des sillons disponibles permettra aux clients du rail de constituer leurs convois plus rapidement et avec beaucoup plus d'agilité. La "bosse de triage" d'Anvers sera ouverte à l'ensemble des opérateurs via un tarif unique et transparent.