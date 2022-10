17 employés d’Engie risquent la porte : ils ont fait signer… des contrats fixes !

La crise de l’énergie qui touche actuellement le marché pousse certains à tenter par tous les moyens à réduire leur facture énergétique. Entre ceux qui tentent de trafiquer leur compteur ou de pomper de l’énergie en amont et ceux qui essaient de gagner de l’argent en concluant des contrats illégaux, les “astuces” illégales sont nombreuses. Mais les fournisseurs d’énergie veillent au grain. C’est notamment le cas chez Engie ou plusieurs collaborateurs ont permis de signer un contrat à taux fixe alors que ce n’est tout simplement plus permis par le fournisseur.

"On a effectivement repéré 17 cas de collaborateurs qui se sont autorisé cette pratique alors que nous avions clairement indiqué à tous que nous ne permettions plus, vu la situation actuelle, de proposer des tarifs fixes. Des instructions claires avaient été données", indique Anne-Sophie Hugé, responsable de la communication chez Engie. "Malheureusement, ces 17 collaborateurs ont pris un gros risque car ils sont sous la menace d'un licenciement."

Engie tient cependant à rappeler que de très nombreux employés sont affectés à la tâche de conclusion des contrats et que ces 17 personnes ne représentent donc que quelques malheureux cas isolés. "Nous rappelons à l'ensemble de nos collaborateurs que nous leur maintenons notre confiance. Ces cas suspectés de fraude restent marginaux."

L'entreprise ne tient, par ailleurs, pas à faire de commentaires sur le profil et l'identité des collaborateurs impliqués dans ces cas de fraudes présumés. "Nous déplorons clairement la situation et les conséquences qu'elle peut entraîner, mais ces opérations irrégulières de conclusions de contrats à des tarifs fixes, souvent à des conditions qui ne sont plus celles du marché actuellement, ne peuvent être tolérées. Ce sont clairement des pratiques qui ne cadrent pas avec les valeurs de notre entreprise et elles ne peuvent rester impunies."