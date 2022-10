PME : comment réduire durablement sa facture énergétique ?

Les TPE et les PME représentent l'écrasante majorité des entreprises en Belgique. Au cœur de l'économie, elles profitent depuis 20 ans déjà du soutien du Groupe Sowalfin qui accompagne leur développement dans des orientations telles que la croissance, l'innovation, l'éco-transition et l'internationalisation. Aujourd'hui, ces PME qui constituent le maillage économique du pays rencontrent d'importantes difficultés à faire face aux coûts de l'énergie.

Quand la facture énergétique devient impayable

Depuis mi-2021, les prix du gaz et de l’électricité ont enregistré une hausse qui atteint des niveaux records ces quelques derniers mois plongeant ainsi dans le rouge un nombre croissant de petites entreprises.

Le 1890, guichet unique d'informations de la Sowalfin, répond d'ailleurs quotidiennement aux questions des entrepreneurs au sujet des mesures prises par le gouvernement pour les aider et les informe sur le fonds extraordinaire mis en place pour les soutenir face à la crise énergétique actuelle.

Mais au-delà des mesures d’urgence prises pour la survie à court terme des PME, une réflexion sur leur viabilité à plus long terme dans un environnement plus durable s’impose également.

L’éco-transition, une démarche incontournable

On peut d’ores et déjà affirmer que la compétitivité des entreprises réside, entre autres, dans une bonne transition bas carbone qui les rendra moins énergivores et de ce fait bien moins polluantes. Les entreprises qui se lancent dans une démarche d’éco-transition sont doublement gagnantes : plus respectueuses de l’environnement, elles s’autonomisent et résistent mieux aux variations de marchés.

Dans cette optique, le Pôle Eco-Transition de la Sowalfin a été créé pour aider les PME à mettre en place leur transition énergétique et circulaire.

Anne Vereecke, Membre du Comité de direction en charge du Pôle Eco-Transition, explique : « Nous soutenons les indépendants, TPE et PME de manière structurelle dans leur transition bas carbone au moyen de solutions d'accompagnement et de financement. Des actions concrètes peuvent ainsi être posées pour réduire l'empreinte carbone de l'activité. Un tel soutien est nécessaire dans la mesure où les investissements de transition bas carbone ne font souvent pas partie du cœur de métier de l'entreprise ».

Easy’green, un dispositif pour accélérer l’éco-transition…

Lancé en 2017, Easy'green est un dispositif intégré mis en place par le Pôle Eco-Transition de la Sowalfin. Celui-ci propose gratuitement des solutions et des investissements structurels qui permettent de passer à l'acte afin de réduire leur empreinte carbone et leur facture énergétique.

« Le dispositif Easy'green permet aux indépendants et aux PME de travailler directement avec l'aide d'experts sur plusieurs axes majeurs de réduction de leur empreinte carbone, d'éco-innovation et d'économie circulaire. Il n'y a aucun prérequis pour monter un dossier et cette démarche est gratuite », précise Véronique Léonard, Responsable du Pôle Eco-Transition.

Outre l’intervention gratuite de conseillers bas carbone, Easy’green s’appuie sur un large réseau de partenaires privés spécialisés en éco-transition.

… et réduire durablement sa facture énergétique

Dans la pratique, le référent bas carbone et économie circulaire réalise gratuitement un diagnostic bas carbone de l’entreprise et identifie un certain nombre de pistes d’action pour réduire la dépendance aux ressources, dont l’énergie. Il évalue également les pistes d’économie circulaire. Par la suite, pour pousser plus loin les pistes en vue de leur réalisation, un recours aux conseils et audits d’experts privés peut être nécessaire. Ces prestations peuvent être en partie prises en charge par la Région au moyen de chèques entreprises.

Enfin, pour concrétiser les investissements et atteindre les objectifs fixés, un financement à des conditions attractives reposant sur un prêt subordonné est proposé. Il permet de réaliser des investissements en faveur de l'efficacité énergétique, du recours aux énergies renouvelables comme l'installation de panneaux photovoltaïques, de l'amélioration des process ou encore de l'optimisation d'installations de réfrigération, par exemple. Aucun montant d'investissement minimum n'est requis et le financement peut aller jusqu'à 1 million d'euros.

Activation du changement

Le Pôle éco-transition de la Sowalfin organise également depuis mars 2022 le « PME Green Challenge ». Ce programme d’activation permet aux entreprises participantes d’envisager durant 4 journées d’information sur les solutions techniques et de partage d’expériences les pistes à mettre en place en termes d’efficience énergétique, de sources d’énergie renouvelables, de solutions durables, de mobilité, d’optimisation des ressources et d’économie circulaire.

Easy'green a déjà permis de soutenir plus de 700 projets portés par des PME. Envie d'aborder sereinement l'éco-transition de la vôtre ? La procédure Easy'green est simple et flexible. Plus d'information en appelant le 04/220.51.90, par mail : eco-transition@sowalfin.be ou sur le site sowalfin.be