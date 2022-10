"Il y a eu cinq policiers blessés, cette action est scandaleuse": l'aéroport de Charleroi restera fermé aux passagers mercredi

L'aéroport de Charleroi restera fermé aux départs ce mercredi par mesures de sécurité, apprend-on ce mardi après-midi.

Pour la deuxième journée consécutive ce mardi, l'aéroport connaît d'importantes perturbations à la suite de la grève du personnel de sécurité de l'entreprise Security Masters, chargé d'ordinaire d'assurer le filtrage des passagers. Les agents de Security Masters dénoncent quant à eux depuis plusieurs semaines la volonté de BSCA Security de scinder entre deux sociétés un futur marché de sécurité (filtrage des passagers), craignant que cette décision n'entraîne des situations de concurrence entre les personnels de deux prestataires, ce qui explique le mouvement de protestation.

"Demain, il n'y aura aucun passager partant de l'aéroport", explique Philippe Verdonck, le CEO de l'aréoport. "Les passagers ont été prévenus. Il y a eu cinq policiers blessés aujourd'hui et on ne peut pas jouer avec la sécurité. Cette action est scandaleuse et ternit fortement l'image de l'aéroport", termine-t-il, remonté.