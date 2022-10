"L'inflation reste beaucoup trop forte": la BCE annonce un relèvement significatif de ses taux

C'était un secret de polichinelle. A l'issue de sa réunion de ce jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé un relèvement de ses principaux taux directeurs. Seule l'ampleur de la hausse restait à déterminer : ce sera finalement 0,75 %.

Cette approche devenait presque incontournable pour la BCE, qui a entamé tardivement le durcissement de sa politique monétaire et qui doit désormais effectuer une mission de rattrapage face à la Réserve fédérale américaine (Fed). Pour rappel, le taux d’inflation de la zone euro a atteint 9,9 % le mois passé.

Cette annonce ne devrait a priori pas surprendre les marchés, tant elle était attendue. Comme le rappelait, Éric Dor (directeur des études économiques à l’IESEG School of Management, Lille et Paris) en amont de la réunion,“au conseil des gouverneurs de la BCE, les partisans d’une réponse forte plaident en faveur d’une hausse de 0,75 % et sont susceptibles d’avoir gain de cause". C'est désormais chose faite.