Comment Elon Musk a fait perdre 16 milliards de dollars en quelques heures à une entreprise pharmaceutique : "L’insuline est désormais gratuite !"

Un internaute a usurpé l’identité de la firme pharmaceutique Eli Lilly sur Twitter et a fait chuter l’action boursière du groupe après la publication d’un simple message.

Depuis le récent rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk, le réseau social effectue sa mue. L’un des nombreux changements concernait l’implémentation d’un système d’authentification appelé "Twitter Blue" qui consiste en un abonnement de 8 dollars (7,70€) par mois afin de se voir octroyer un badge certifié.

Cependant, ce système a très vite montré ses limites et a dû être désactivé en urgence à cause des dérives qu’il a provoquées. Un internaute a en effet usurpé l’identité du groupe pharmaceutique Eli Lilly en faisant usage de ce fameux "Twitter Blue". Il s’est fait passer pour la firme et a annoncé que "l’insuline était désormais gratuite". Ce simple message a eu pour effet de faire plonger le cours de la Bourse d’Eli Lilly en quelques heures à peine, faisant perdre plusieurs milliards de dollars au groupe.

Capture d'écran Twitter du faux compte Eli Lilly ©D.R.

À l’heure d’écrire ces lignes, le cours de l’action est remonté, mais n’a pas atteint son niveau d’avant l’affaire. Cette situation a également obligé Elon Musk à suspendre son système de certification qui avait vu naître de nombreux faux comptes.