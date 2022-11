Bonne nouvelle: la prime énergie débarque enfin

Près de 40 000 ménages l'ont déjà touchée et les fournisseurs d'énergie ont enfin la liste des bénéficiaires

Pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a décidé de mettre différentes mesures en place. Parmi celles-ci, la très attendue prime énergie de 196 € (135 € de réduction sur l'acompte mensuel de gaz et 61 € sur celui de l'électricité), applicable en novembre et décembre, avec une éventuelle prolongation pour les mois de janvier, février et mars. Mais cette prime a mis du temps à se concrétiser. Il y a quelques...