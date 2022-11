Le Black Friday met les petits commerçants sous pression

Sept commerçants sur dix ne participent pas au Black Friday, alors qu’ils sont 62 % à déclarer avoir encore un stock important pour l’automne et l’hiver. C’est la conclusion la plus frappante d’une enquête du SNI auprès de ses membres. La situation économique des commerçants est très alarmante, pointe encore le sondage. Le SNI ne peut que continuer à insister sur le besoin criant du soutien des consommateurs pour que les commerçants de proximité puissent s’en sortir. Un détaillant sur quatre (28 %) envisage d’arrêter définitivement. Quand les commerçants doivent faire face à une baisse des ventes, elle est supérieure à 20 % pour pas moins de 93 % d’entre eux.

Cela fait maintenant plusieurs jours que les consommateurs sont assaillis de tous les côtés par des annonces de réductions pour le Black Friday. "Cela se traduit souvent par un report de certains achats, surtout en cette période économiquement très agitée. Il est également plus difficile pour les consommateurs de distinguer les rabais réels des non-rabais."

"Achetez local et faites ainsi la différence"

"Sept commerçants sur dix ne participent pas au Black Friday ", selon une enquête menée auprès de 427 membres du SNI. "La principale raison est qu'ils considèrent qu'il s'agit principalement d'une hype venue des États-Unis (46 %), mais aussi parce qu'un sur cinq (21 %) pense qu'il y a trop de périodes de rabais en peu de temps. Le Cyber Monday n'est ainsi par ailleurs pas du tout populaire auprès des commerçants. Huit sur dix (76 %) disent qu'ils n'y participeront pas. Quand les commerçants participent au Black Friday, c'est principalement pour se débarrasser de leur (trop) important stock restant (57 %). En effet, plus de la moitié des commerçants (62 %) possèdent encore plus de 40 % de leur stock. Plus d'un commerçant sur quatre (29 %) participe au Black Friday sous pression parce que d'autres commerçants, notamment les grandes entreprises, y participent également. Achetez donc local et faites ainsi la différence", indique le SNI.

"Nous ne saurions trop insister sur le fait que nos commerçants auront grand besoin du soutien des consommateurs pour pouvoir sortir et garder la tête hors de l’eau en ces temps très agités, où les faillites sont en forte hausse."