La Banque nationale pourrait perdre jusqu'à 9 milliards d'euros dans les années à venir

La Banque nationale de Belgique (BNB) subira une perte de 600 à 800 millions d'euros cette année. Il est possible que les pertes se poursuivent ensuite jusqu'en 2027, pour atteindre un total de 9 milliards d'euros, a-t-elle averti mardi dans un communiqué au marché. En septembre dernier, la BNB avait déjà mis en garde en septembre contre des pertes cette année et dans les années à venir. Maintenant que la fin de l'année est en vue, l'impact pour l'exercice en cours a pu être estimé plus concrètement. La banque s'attend ainsi à une perte comprise entre 600 et 800 millions d'euros. Le résultat final pourrait encore différer, a-t-elle précisé, "en fonction des portefeuilles valorisés à la valeur de marché que détient la Banque".