8 indépendants sur 10 pensent pouvoir traverser la crise énergétique

Près de 3.000 indépendants ont répondu au questionnaire qui évalue chaque trimestre la santé mentale des entrepreneurs. Ceux-ci sont 1,2 million en Belgique.

Il apparaît également que six entrepreneurs sur 10 ne connaissent pas de stress financier. En revanche, seul un tiers des indépendants déclarent se sentir vraiment bien mentalement en ce moment. Et près d'un sur deux (49%) déclare que son bien-être mental est "modéré".

"Le fait que 80% de nos entrepreneurs puissent dire qu'ils ont globalement confiance en eux indique qu'il existe une base solide. Toute personne qui crée une entreprise ou souhaite en diriger une est généralement une personne plus confiante que la moyenne, sinon elle ne le ferait pas. Parallèlement, nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'un indépendant sur cinq subit une pression psychosociale accrue, tant au travail qu'en dehors", souligne Marjan Meeuwssen, chercheuse chez IDEWE.

"Au moyen du plan d'action fédéral pour la résilience mentale au travail, nous voulons ouvrir la discussion sur le sujet du bien-être mental au travail. Pour les employeurs et les travailleurs, mais aussi pour les indépendants. Ce baromètre permet de mettre en évidence les points sensibles et de mettre en place un soutien plus ciblé et adapté aux indépendants", annonce de son côté le ministre des Indépendants, David Clarinval.