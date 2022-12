"À la suite de sa désignation comme membre du Comité exécutif de bpost le 3 octobre 2022 et conformément aux principes de gouvernance d’entreprise de bpost, Jos Donvil a démissionné en tant qu’administrateur de bpost avec effet le 31 octobre 2022. Sur recommandation du Comité de Rémunération et de Nomination, le Conseil d’Administration a décidé de nommer, via cooptation, Madame Ann Caluwaerts comme administratrice non exécutive de bpost à partir du 1er janvier 2023, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires", précise l'entreprise.

"Ann Caluwaerts, Vice-présidente exécutive chez Telenet, a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie internationale et locale des télécommunications et des médias, notamment dans le domaine du marketing B2C et B2B, des RH, de la transformation et de la gouvernance d'entreprise. Elle est également membre du Conseil d’Administration d’IMEC depuis 2016", détaille encore le communiqué.

Par ailleurs, on apprend que la présidente du Conseil d'Administration prendra également congé pour des raisons personnelles jusqu'au 10 mars 2023. Elle sera donc remplacée temporairement par Soonja Rottiers.