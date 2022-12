Les données de 300 000 clients Belfius ont fuité : quels sont les risques ?

Selon DataNews, un pirate informatique a proposé les données de 800 000 clients d’une banque espagnole et de 300 000 clients d’une banque belge. Sur la base des données de test communiquées par l’auteur, le magazine a pu déduire qu’il s’agissait de clients de Belfius.

Quelles données ?

L’ensemble de données comprend le nom et le prénom du client, son adresse complète, son ou ses numéros de téléphone, sa date de naissance, son numéro de compte et son IBAN. Toutefois, les données de l’échantillon contiennent plusieurs enregistrements en double, de sorte que le nombre réel de clients affectés peut être légèrement inférieur. La liste ne contient aucun détail financier tel que le solde des comptes ou les transactions.

L’auteur affirme que les données proviennent de centres d’appels et qu’il s’agit de données qui n’ont pas été diffusées avant cette année. Par conséquent, on ne sait pas non plus si la fuite a été provoquée par un centre d’appels de Belfius (externe) ou si elle provient d’un autre acteur qui a contacté à son tour les clients de Belfius.

Quels risques ?

Ceux qui achèteraient les données pourraient, par exemple, se faire passer pour la banque et escroquer les gens par le biais de courriels d’hameçonnage ou par téléphone. Un auteur peut également se faire passer pour l’une des victimes afin de commettre d’autres fraudes d’identité.

La porte-parole de Belfius, Ulrike Pommee, révèle que Belfius n’est pas au courant d’une fuite de données de clients de la banque. “Il n’y a aucune indication de problèmes de sécurité ou de fuite de données chez Belfius”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes en train de l’analyser en détail”.