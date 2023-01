Ryanair quitte définitivement Brussels Airport: 59 emplois menacés

Le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, a déjà évoqué la hausse des coûts et des taxes à l'automne dernier à Brussels Airport pour fermer la base en hiver. Et il avait averti que sans un accord avec la direction, la compagnie ne reprendrait pas ses activités l'été prochain à Brussels Airport. N'ayant obtenu gain de cause, le fantasque PDG a donc annoncé qu'il se retirait de l'aéroport national, laissant par la même occasion 59 personnes dans la douloureuse expectative de perdre leur emploi. Le syndicat ACV espère cependant que Ryanair appliquera correctement la procédure Renault, afin que des emplois alternatifs - par exemple à la base de Charleroi - puissent être recherchés.

Cette décision pourrait aussi entraîner la suppression de certaines destinations au départ de Brussels Airport.