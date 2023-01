La tendance à la baisse s'explique par le repli des cours boursiers et la hausse des taux d'intérêt. Ce double phénomène a engendré des réductions de valeur des parts de fonds d'investissement (-5,6 milliards d'euros), détaille la BNB.

La valeur des actions cotées a elle baissé de 4 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 10,4 milliards pour les produits d'assurance, 0,3 milliard pour les titres de créance et 1 milliard pour les placements en actifs financiers effectués par les particuliers.

Dans ce contexte, les Belges ont moins investi au troisième trimestre, et plus généralement durant les neuf premiers mois de 2022. Les dépôts à vue et les dépôts d'épargne réglementés ont diminué de respectivement 1,4 milliard et 1,2 milliard d'euros. Les particuliers ont également cédé des produits d'assurance pour un total de 1,9 milliard d'euros.

Pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2011, les particuliers ont toutefois à nouveau investi dans des titres de créance en termes nets (+0,3 milliard d'euros).

