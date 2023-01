Les soldes sont (encore) un fiasco pour de nombreux commerçants: "Beaucoup regardent à deux fois avant de dépenser"

À une semaine de la fin des soldes, l’heure est aux premiers bilans. Et, force est de constater que pour de nombreux commerçants, cette période cruciale pour écouler d’importants stocks et se refaire une trésorerie indispensable à l’achat des nouvelles collections. Un sondage du SNI démontre que 8 commerçants sur 10 craignent d’avoir un niveau de ventes plus faible à la fin du mois de janvier par rapport à l’année dernière. Pire “4 sur 10 indiquent qu’ils n’ont encore vendu que 20 à 40 % de la collection”, pointe le SNI