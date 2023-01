Le groupe Eurostar dévoile son nouveau logo

Le groupe Eurostar, né de la fusion entre Eurostar et Thalys, a dévoilé mardi à Bruxelles son nouveau logo et présenté ses ambitions de connexion des grandes capitales entre elles mais aussi à l'ensemble des réseaux ferroviaires. Le design de la nouvelle marque sera déployé à la fin de l'année 2023 et la marque Thalys disparaîtra donc.