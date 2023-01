Les matériaux de construction et les boissons, ces secteurs qui craignent le moins la concurrence

Les données pour la période 2016-2020 témoignent que "les secteurs des matériaux de construction sont très représentés dans le classement des secteurs présentant un risque élevé de distorsion", indique le rapport. Les fabricants de chaux et de plâtre, qui ont généré des ventes domestiques de l'ordre de 418 millions d'euros en 2020, obtiennent le meilleur score. Les fabricants de briques et de ciment figurent parmi les dix premières industries.

Les producteurs de margarine, de sucre et de margarine, et de malt font aussi tourner au rouge les indicateurs de concurrence, indique De Tijd. Quant aux fabricants de boissons fraiches, d'eau minérale et ceux de produits chimiques de base organiques, l'observatoire note que leur part de marché à peine bougé entre 2016 et 2020, alors qu'ils présentent une rentabilité supérieure à la moyenne