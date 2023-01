Ce sont surtout les prix de l'énergie qui ont joué un rôle dans la baisse de l'inflation. L'inflation de l'énergie a connu une nouvelle baisse, s'établissant à 5,21%, contre 32,88% le mois dernier.

Pour l'électricité, l'inflation se situe actuellement à 2,8% contre 35,5% le mois dernier. Pour le gaz naturel, elle passe de 73,1% le mois dernier à -7,1% en janvier. Par rapport au mois dernier, les prix du gaz naturel ont baissé de 27,7% et ceux de l'électricité de 8,6%. Le gasoil de chauffage a par contre augmenté (+46,7% en un an), tout comme les carburants (+2,8% par rapport à janvier 2022).

Loyers et produits alimentaires à la hausse

Du côté des composants en hausse, on retrouve les services, dont l'inflation est passée de 5,80% à 6,56% en janvier. L'inflation des loyers s'est également accélérée, de 4,98% à 5,93%. L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) s'élève ce mois-ci à 15,59% contre 14,53% le mois précédent. Cette inflation a fortement augmenté ces derniers mois. En janvier de l'an dernier, ce chiffre était encore de 2,26%.

Plus particulièrement, l'inflation des huiles, du poisson, des produits laitiers, du pain et des céréales ainsi que de la viande a fortement augmenté. Ainsi, l'inflation des huiles s'élève à 28,2% en janvier. En janvier 2022, elle était encore de 6,8%. Pour le poisson, l'inflation est actuellement de 15% contre 1,6% en janvier 2022. L'inflation des produits laitiers atteint 24,6% en janvier, contre 2,4% un an plus tôt.